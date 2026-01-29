Salerno, presidio dei lavoratori migranti. Le motivazioni

Basta con l’intreccio perverso tra burocrazia e sfruttamento: è questo il grido d’allarme lanciato questa mattina a Salerno dal presidio dei lavoratori migranti organizzato dall’Unione Sindacale di Base in via Alvarez.

La mobilitazione, parte di una giornata d’azione nazionale, punta il dito contro i gravi ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno e le condizioni di vita nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Le richieste avanzate al Governo sono precise: chiusura immediata dei Cpr, digitalizzazione delle procedure e contrasto al caporalato. Secondo il sindacato, infatti, le istituzioni devono smettere di essere uno strumento di repressione e garantire invece “reali occasioni lavorative” per sottrarre i migranti a una condizione di precarietà esistenziale.

Abbiamo raccolto il commento di Paolo Bordino, dell’esecutivo regionale usb.

