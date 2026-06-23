Salerno, presentato il NOS. De Luca: “Con i delinquenti, useremo il pugno di ferro!”

Il sindaco De Luca ha presentato il nuovo reparto speciale istituito nell’ambito della polizia municipale, con il compito di contrastare microcriminalità, abusivismo commerciale e degrado urbano.
Il sindaco De Luca ha indicato i parcheggiatori abusivi come prima emergenza, definendoli estorsori che chiedono fino a 5 euro agli automobilisti, in particolare alle donne.
Il reparto opererà sul lungomare e nel centro storico, soprattutto in orario notturno, con controlli su ristoranti e attività commerciali per verificare le condizioni igienico-sanitarie e il rispetto dei limiti acustici. De Luca ha annunciato verifiche a 360 gradi su licenze e occupazioni abusive di suolo pubblico, indicando come caso emblematico l’ingresso della rotonda di Piazza Flavio Gioia. Sarà attivata anche un’e-mail dedicata alle segnalazioni dei cittadini.
Il sindaco ha infine annunciato una conferenza nazionale sulla sicurezza urbana entro l’autunno, con la partecipazione del governo e di altre istituzioni.
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presentazione NOS
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