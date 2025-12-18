Salerno, presentata la navetta dalla Stazione Marittima al Castello Arechi 

Dalla prossima primavera una navetta collegherà la Stazione Marittima di Salerno con il Castello Arechi, il Porto Masuccio Salernitano, la Stazione Ferroviaria e Vietri sul Mare.
Il nuovo servizio, che sarà gestito dal Consorzio Mobilità Sostenibile Costiera Amalfitana, che riunisce alcune delle principali aziende impegnate nell’attività di trasporto privato su gomma e via mare, consentirà un collegamento diretto e veloce tra i diversi luoghi di arrivo dei turisti con il Castello Arechi della Provincia di Salerno, alcuni dei luoghi del centro storico e con la vicina Vietri Sul Mare e la Costa d’Amalfi. L’obiettivo è quello di favorire una mobilità più ordinata e sostenibile, promuovendo le bellezze del territorio.
Il servizio è stato presentato questa mattina a Palazzo Sant’Agostino, alla presenza, tra gli altri, del Consigliere delegato alla Cultura Francesco Morra, intervenuto in diretta a Radio Alfa.
