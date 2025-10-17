Salerno, posa della prima pietra del cantiere del Palasport 

“Questa struttura verrà pensata non solo per gli eventi sportivi ma anche per il turismo. Per lo sport, intanto, perché qui sta nascendo una vera e propria Cittadella dello Sport. Entro una decina di giorni inizieranno anche i lavori di demolizione dello Stadio Arechi”.
Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina in occasione della cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere del Palasport di Salerno. “La curva nord sarà per metà demolita e questo ci serve per arrivare in tempo a candidare lo stadio Arechi come uno dei cinque stadi dove svolgere gli Europei 2032, credo che al Sud sarà l’unico stadio pronto al di là delle chiacchiere. Poi avremo il nuovo Volpe. Qui sta nascendo la città dello Sport.
Eravamo interessati anche ad un impianto turistico che potesse ospitare spettacoli, concerti nel periodo invernali, artisti nazionali ed internazionali, creando così un altro movimento economico. Complessivamente in questo momento, in quest’area, stiamo investendo un miliardo di euro. Tra gli obiettivi che dobbiamo avere c’è il lavoro. Si completa qui un’offerta turistica, culturale, sportiva davvero di altissimo livello. Dobbiamo solo evitare di fermarci per strada e goderci questo pezzo di nuova Salerno che finalmente sta nascendo anche sulla litoranea orientale”, conclude De Luca.
