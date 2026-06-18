Salerno, poche possibilità di riaprire Universo Beach. De Luca non esclude il sequestro

“Non ci sono grosse speranze di riaprire Universo Beach”. La dichiarazione è arrivata direttamente dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.
Ieri il primo cittadino ha avuto un contatto con l’impresa che ha già realizzato i lavori e con cui si procederà per i nuovi interventi.
De Luca, tra l’altro, non esclude un sequestro da parte della magistratura, com’è accaduto a Cetara. Il sindaco ha spiegato che gli uffici tecnici del Comune stanno lavorando, oltre che con Asl e Arpac, anche con la Guardia di Finanza.
Le autorità sanitarie devono verificare che il materiale utilizzato non comporti problemi per la salute, ma di certo vi è che la qualità del materiale, diversa rispetto al capitolato, non trattenendo acqua, crea un effetto cemento. Una situazione che si è vista, in fotocopia, a Cetara e che ha portato al sequestro. E’ per questo che De Luca non esclude che le Fiamme Gialle e la Capitaneria di Porto possano arrivare alle stesse conclusioni anche a Salerno.
Intanto, si sta valutando l’apertura di varco per rendere fruibile almeno un pezzo di spiaggia.
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