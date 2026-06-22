Salerno, paura per un incendio divampato su un traghetto diretto a Capri

Mattinata di paura per i passeggeri di uno dei traghetti della Grassi Junior che si erano imbarcati dal Molo Masuccio Salernitano, diretti verso Capri.
L’allarme è scattato intorno alle 11.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio nella zona motori dell’imbarcazione che è stato subito domato dall’equipaggio. I militari della Capitaneria di Porto sono prontamente intervenuti, trasportando sul Molo Manfredi tutti i passeggeri sulle proprie motovedette. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo che in breve tempo ha invaso gli ambienti interni del mezzo. I passeggeri sono stati fatti convergere sul ponte esterno mentre l’equipaggio gestiva le operazioni di emergenza. Tra i cinquantasette passeggeri vi era anche una donna straniera incinta intossicata dal fumo e trasportata per precauzione all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.
Sul posto sono arrivate tre ambulanze per le prime cure e per il trasporto in ospedale. L’imbarcazione è rientrata al Molo Manfredi del porto di Salerno. Sono in corso gli accertamenti della Capitaneria di Porto di Salerno per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare le cause dell’incendio.
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