Salerno, parcheggiatore abusivo arrestato in Piazza Amendola

Era destinatario di un provvedimento di divieto di accesso a piazza Amendola e alle aree limitrofe del centro di Salerno, ma è stato nuovamente sorpreso in zona mentre esercitava l’attività abusiva di parcheggiatore.
La Polizia lo ha arrestato, per tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso a un’area urbana. Secondo la ricostruzione della polizia l’uomo avrebbe avvicinato un automobilista e, con atteggiamento minaccioso e insistente, gli avrebbe chiesto una somma di denaro per consentirgli di parcheggiare l’auto in un’area non autorizzata.
