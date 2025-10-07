Salerno, parcheggiatore abusivo arrestato in Piazza Amendola

07/10/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Era destinatario di un provvedimento di divieto di accesso a piazza Amendola e alle aree limitrofe del centro di Salerno, ma è stato nuovamente sorpreso in zona mentre esercitava l’attività abusiva di parcheggiatore.

La Polizia lo ha arrestato, per tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso a un’area urbana. Secondo la ricostruzione della polizia l’uomo avrebbe avvicinato un automobilista e, con atteggiamento minaccioso e insistente, gli avrebbe chiesto una somma di denaro per consentirgli di parcheggiare l’auto in un’area non autorizzata.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento