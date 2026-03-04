Salerno, operativa la Casa di Comunità di Matierno 

04/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ in piena operatività la Casa di Comunità di Salerno, alla frazione Matierno. La struttura, che si articola su 770 metri quadri, è aperta dal lunedì al sabato, dalla 8.00 alle 20.00.

Al suo interno sono attivi gli ambulatori per i prelievi ematici e per le varie discipline specialistiche: cardiologia, ginecologia, pediatria, pneumologia, Diabetologia, oltre al Cup (Centro Unico Prenotazioni) e al PUA (la Porta Unica di Accesso) per agevolare i servizi di prima assistenza socio-sanitaria per anziani, disabili e fragili. Sono inoltre sempre presenti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Altre specialità sono in corso di implementazione e saranno attivate a breve.

