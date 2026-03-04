Salerno, operativa la Casa di Comunità di Matierno 

E’ in piena operatività la Casa di Comunità di Salerno, alla frazione Matierno. La struttura, che si articola su 770 metri quadri, è aperta dal lunedì al sabato, dalla 8.00 alle 20.00.
Al suo interno sono attivi gli ambulatori per i prelievi ematici e per le varie discipline specialistiche: cardiologia, ginecologia, pediatria, pneumologia, Diabetologia, oltre al Cup (Centro Unico Prenotazioni) e al PUA (la Porta Unica di Accesso) per agevolare i servizi di prima assistenza socio-sanitaria per anziani, disabili e fragili. Sono inoltre sempre presenti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Altre specialità sono in corso di implementazione e saranno attivate a breve.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.