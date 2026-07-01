Salerno, oggi la proclamazione dei 32 consiglieri comunali

01/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si è tenuta questa mattina la proclamazione dei 32 consiglieri comunali eletti a Salerno.  La cerimonia si è svolta nella Sala del Gonfalone, dove abitualmente si riunisce l’assise comunale. 

Assente il sindaco Vincenzo De Luca. Fissata anche la data del primo consiglio comunale: 16 luglio.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

INtervista ai consiglieri Gianni Fiorito ed Ersilia Trotta

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friotiro e trotta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.


 

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AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

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