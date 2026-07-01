Salerno, oggi la proclamazione dei 32 consiglieri comunali

Si è tenuta questa mattina la proclamazione dei 32 consiglieri comunali eletti a Salerno. La cerimonia si è svolta nella Sala del Gonfalone, dove abitualmente si riunisce l’assise comunale.
Assente il sindaco Vincenzo De Luca. Fissata anche la data del primo consiglio comunale: 16 luglio.
INtervista ai consiglieri Gianni Fiorito ed Ersilia Trotta
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friotiro e trotta
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