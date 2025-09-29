Salerno, bene le nuove videocamere di sorveglianza ma vanno collegate alle forze dell’ordine

Accolgono con favore i commercianti di Salerno il nuovo sistema di videosorveglianza che prevede l’installazione di 50 nuove videocamere, entro l’autunno del prossimo anno come stabilito nei giorni scorsi in un incontro in Prefettura a Salerno.
Il presidente di Confcommercio Salerno, Nino Marone, nel confermare che molti commercianti si stanno proteggendo autonomamente, già da tempo, contro ladri e rapinatori, auspica che al più presto tutti i sistemi di sorveglianza delle attività commerciali siano collegati in tempo reale con le centrali operative delle forze dell’ordine. Marone questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
Ascolta
Nino Marone su sistemi allarme
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
