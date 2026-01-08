Salerno, no allo smembramento del Santa Caterina-Amendola. La protesta degli studenti

Studenti, docenti e personale scolastico dell’Istituto S. Caterina/Amendola di Salerno, questa mattina si sono mobilitati per scongiurarne la chiusura.
Gli studenti hanno affisso alle recinzioni in metallo che delimitano l’area scolastica, striscioni e pannelli di protesta contro il piano di dimensionamento scolastico, che prevede la chiusura definitiva dell’istituto e lo smembramento degli indirizzi di studio, destinati ad altre scuole.
“Qui nascono i sogni, non chiudete le porte” si legge, oppure “Una scuola che si chiude è un futuro che si spegne” e “La scuola non si smembra, si difende”.
La decisione di smembramento, per la comunità scolastica, segnerebbe la “morte” dell’istituto che da sempre è presidio storico e formativo fondamentale per la zona orientale della città. Una scelta che tra l’altro andrebbe contro le molteplici iniziative che, negli ultimi anni, l’hanno vista protagonista anche di importati finanziamenti che hanno permesso la realizzazione di laboratori all’avanguardia.
Una decisione che avrebbe anche una conseguenza diretta sugli utenti con studenti costretti a spostarsi da una parte all’altra della città.
Accanto alla protesta, corre parallela anche una proposta alternativa, l’accorpamento con l’Istituto Nautico “Giovanni XXIII” che darebbe alla luce un Polo del Turismo Itinerante e del Mare
