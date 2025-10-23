Salerno, non ci sono i topi nella scuola di Matierno. Le verifiche del comune

Non ci sono topi nelle classi e nei locali della scuola dell’infanzia di Matierno, a Salerno.
Lo chiarisce la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Calcedonia – San Tommaso d’Aquino”, che, dopo il ritrovamento di escrementi nel giardino della scuola, ha chiesto un intervento di derattizzazione e sanificazione. Si tratta di un provvedimento assunto solo per precauzione, allo scopo di tranquillizzare le famiglie e assicurare ambienti salubri ai bambini e al personale.
Dopo la richiesta della scuola, il comune di Salerno ha disposto la chiusura della scuola per oggi e domani per consentire i necessari interventi di pulizia dei locali.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.