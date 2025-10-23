Salerno, non ci sono i topi nella scuola di Matierno. Le verifiche del comune

23/10/2025 Attualità
Non ci sono topi nelle classi e nei locali della scuola dell’infanzia di Matierno, a Salerno.

Lo chiarisce la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Calcedonia – San Tommaso d’Aquino”, che, dopo il ritrovamento di escrementi nel giardino della scuola, ha chiesto un intervento di derattizzazione e sanificazione. Si tratta di un provvedimento assunto solo per precauzione, allo scopo di tranquillizzare le famiglie e assicurare ambienti salubri ai bambini e al personale.

Dopo la richiesta della scuola, il comune di Salerno ha disposto la chiusura della scuola per oggi e domani per consentire i necessari interventi di pulizia dei locali.

