Salerno, nella notte atteso al porto lo sbarco di 75 migranti. Tra loro anche 33 minori non accompagnati

Sono 75 i migranti attesi domani mattina al porto di Salerno, dove è in programma il 44esimo sbarco coordinato dalla prefettura.
A bordo, dopo tre distinte operazioni di soccorso in mare, c’erano 78 persone: 3 — una donna con due bambini — sono state fatte scendere a Siracusa. Tra chi arriverà a Salerno ci sono 33 minori stranieri non accompagnati. Le nazionalità prevalenti sono somala, eritrea, sudsudanese e siriana; a bordo anche un cittadino iraniano.
L’orario di arrivo non è ancora definito. «In linea di massima dovrebbe essere tra la notte che verrà e le prime luci dell’alba», ha detto il prefetto Francesco Esposito al termine della riunione di coordinamento in prefettura, spiegando che molto dipenderà dalle condizioni meteo-marine e dalla velocità di navigazione. Sull’allerta meteo la capitaneria di porto ha fatto sapere che le condizioni dovrebbero consentire uno sbarco in sicurezza.
Le operazioni si svolgeranno in due fasi. La prima al porto, che la prefettura conta di chiudere in tempi rapidi. La seconda in via dei Carrai, con il fotosegnalamento e l’identificazione affidati a questura e forze di polizia, i controlli sanitari della Croce Rossa e la verifica delle vulnerabilità curata dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Sul posto anche mediatori culturali e interpreti. Al momento del soccorso diverse persone versavano in condizioni psicofisiche precarie.
Una riflessione con il prefetto di Salerno, Francesco Esposito
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