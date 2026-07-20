Salerno, nasce l’Urban Center nel Complesso di San Michele Arcangelo 

Nasce a Salerno l’Urban Center, nel Complesso di San Michele Arcangelo, in via Bastioni, a Salerno, sottoposto a lavori di manutenzione e ripristino dell’edificio.
Nasce come luogo permanente di informazione, partecipazione e confronto sulle trasformazioni urbane della città, dove saranno illustrati i principali progetti strategici, l’Archivio di Architettura e Urbanistica, il Geoportale comunale e i risultati dei concorsi di progettazione. I rinnovati spazi del Complesso di San Michele ospitano anche una selezione delle opere del pittore salernitano Mario Carotenuto.
Per il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, “si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell’architettura di qualità. È un centro, intanto, di documentazione. Qui è tutto digitalizzato: tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno dagli anni ’30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l’ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell’università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui, in questo corridoio, alcune opere bellissime del maestro Carotenuto, che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali”, così De Luca.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.