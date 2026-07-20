Salerno, nasce l’Urban Center nel Complesso di San Michele Arcangelo 

20/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Nasce a Salerno l’Urban Center, nel Complesso di San Michele Arcangelo, in via Bastioni, a Salerno, sottoposto a lavori di manutenzione e ripristino dell’edificio.

Nasce come luogo permanente di informazione, partecipazione e confronto sulle trasformazioni urbane della città, dove saranno illustrati i principali progetti strategici, l’Archivio di Architettura e Urbanistica, il Geoportale comunale e i risultati dei concorsi di progettazione. I rinnovati spazi del Complesso di San Michele ospitano anche una selezione delle opere del pittore salernitano Mario Carotenuto.

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Per il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, “si apre una nuova stagione della grande urbanistica, della grande architettura nella nostra città. Salerno è stata conosciuta in Italia soprattutto per la trasformazione urbana e per la grande architettura contemporanea. I lavori di recupero di questa struttura sono il frutto di una legge regionale che abbiamo approvato nel 2019 per la valorizzazione dell’architettura di qualità. È un centro, intanto, di documentazione. Qui è tutto digitalizzato: tutta la manovra urbanistica che ha riguardato la città di Salerno dagli anni ’30 ad oggi è digitalizzata e può essere consultata. Abbiamo l’ambizione di mettere a disposizione degli studenti, dell’università, degli ordini professionali, dei singoli professionisti tutta la documentazione urbanistica della nostra città, che è informatizzata e può essere assolutamente consultata. Ne abbiamo approfittato anche per realizzare un inizio del museo di Mario Carotenuto. Vedete qui, in questo corridoio, alcune opere bellissime del maestro Carotenuto, che concentreremo poi in un unico centro, in un unico museo che raccoglierà le sue opere principali”, così De Luca.  

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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