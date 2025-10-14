Salerno, Nas sequestrano 60 confezioni di gel per unghie che contenevano sostanze vietate

I Carabinieri del Nas di Salerno hanno sequestrato 60 confezioni di gel semipermanente per unghie in un negozio del capoluogo che contenevano Tpo, sostanza vietata in quanto classificata potenzialmente cancerogena.
Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate e pericolose per la salute pubblica.
Dal 1° settembre 2025, in tutta l’Unione Europea, vige il divieto di utilizzare il TPO e DMTA nelle formulazioni professionali come fotoiniziatori, composti che permettono agli smalti di indurirsi rapidamente. Non è previsto alcun periodo di transizione per smaltire le giacenze, pertanto dal 1° settembre i prodotti che contengono le due sostanze non possono più essere commercializzati o utilizzati nei centri estetici.
