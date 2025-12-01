Salerno, minorenne aggredito dal branco in Piazza della Libertà per aver difeso una coetanea. Indagini in corso

Indagini in corso a Salerno dopo il violento pestaggio di cui è stato vittima una minorenne, residente nel quartiere Matierno, avvenuto sabato intorno alle 22 in piazza della Libertà.
Il ragazzino sarebbe intervenuto per aiutare una coetanea in difficoltà quando è stato aggredito da cinque ragazzi, uno dei quali lo avrebbe colpito di spalle con un oggetto contundente.
Nonostante la presenza di molte persone che hanno tentato di placare gli animi, il branco ha continuato a picchiare il ragazzo.
Qualcuno poi ha allertato le forze dell’ordine e i soccorsi mettendo in fuga gli aggressori. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini e il 118 che ha trasferito il minore al Ruggi dove i sanitari, oltre allo shock, gli hanno riscontrato un profondo trauma alla mandibola e la frattura del setto nasale.
