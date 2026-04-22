Salerno, minaccia due persone per estorcere denaro, arrestato cittadino straniero

Minaccia due persone brandendo una bottiglia di vetro, arrestato un cittadino straniero. E’ accaduto ieri a Salerno.
Dopo una segnalazione giunta al 112, gli agenti sono intervenuti sul posto accertando che il cittadino straniero aveva avvicinato due persone intente ad effettuare il pagamento del parcheggio minacciandole con la richiesta di denaro. Al loro rifiuto l’uomo ha posto in essere ulteriori comportamenti intimidatori giungendo anche a denudarsi parzialmente. Le vittime hanno cercato di fuggire venendo inseguite dall’uomo che continuava a brandire la bottiglia.
L’intervento degli agenti ha permesso di bloccare l’uomo e condurlo presso gli uffici della polizia per l’identificazione e per la denuncia da parte delle persone offese.
Durante le fasi di accompagnamento presso gli uffici il soggetto ha continuato ad avere comportamenti violenti danneggiando il veicolo di servizio degli agenti. E’ stato arrestato per i reati di tentata estorsione e tentate lesioni personali nonché denunciato in stato di libertà per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione e condotto presso la casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.
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