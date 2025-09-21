Salerno, l’iniziativa “Zaino solidale” promossa dal Comitato di Quartiere San Francesco. L’intervista

A Salerno torna l’iniziativa “Zaino solidale” promossa dal Comitato di Quartiere San Francesco, presieduto da Laura Vitale, per aiutare gli studenti bisognosi.
“Serve materiale di cancelleria: penne, quaderni, colori, album, compassi etc anche zaini”. Per donare si può andare presso la sede in piazza San Francesco, dalle 19 alle 20, tutti i giorni tranne il lunedi.
Ne abbiamo parlato con Laura Vitale
Ascolta
Vitale su Zaino Solidale
