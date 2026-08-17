Salerno “liberi dai dehors”, un dossier ai Vigili Urbani. Il punto con l’avv. Marchetti del Codacons

A Salerno decine di telefonate allo sportello “liberi dai dehors”.
A Salerno decine di telefonate allo sportello “liberi dai dehors” dal Corso Vittorio Emanuele al Centro Storico, da Torrione a Pastena, dal Lungomare sino a Mercatello a testimoniare la soddisfazione dei cittadini a rivolgersi ad uno sportello ad hoc per liberare strade e marciapiedi ormai resi impraticabili da pedane, tavolini e ombrelloni, situazione che a Salerno ha superato il livello di guardia. Il Codacons sta raccogliendo tutte le comunicazioni in un dossier che sarà inviato ai Vigili Urbani ed al Sindaco perché intervengano in difesa del Regolamento Comunale per le Autorizzazioni di suolo pubblico. Ne abbiamo parlato con il Presidente Codacons Campania, Avv. Matteo Marchetti
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Marchetti su dehors
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