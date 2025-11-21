Salerno, hanno preso il via i lavori di riammodernamento dell’Arechi. Le parole di De Luca

Hanno preso il via questa mattina i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio Arechi di Salerno. 

Obiettivo dichiarato, fare in modo che l’Arechi possa essere scenario dei Campionati Europei del 2032.
Primo step delle opere di riqualificazione dello stadio salernitano, la demolizione del settore Curva Nord.
Sul posto per dare il via all’opera sia il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che il governatore campano, Vincenzo De Luca. Quest’ultimo, al microfono di Alessandro Mazzaro, ha dichiarato che ci vorranno al massimo due anni per completare i lavori per i quali è stato fatto un unico appalto che racchiude anche la riqualidicazione del campo Volpe. 

lavori allo stadio arechi
