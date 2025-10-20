Salerno, lavori sul corso, domani mancherà l’acqua. Ecco dove

20/10/2025
Sono giunti alla fase conclusiva i lavori per la riqualificazione urbanistica del Corso Vittorio Emanuele a Salerno.

Domani dalle 9 alle 20 sarà necessario eseguire un importante intervento idraulico, quindi sarà sospesa l’erogazione idrica in diverse strade della zona: in Via Velia nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Lungomare Trieste, su Corso Vittorio Emanuele tra Piazza Portanova e Via Velia, in Piazza Flavio Gioia, su Corso Garibaldi tra Via Velia e Via Raffaele Conforti, in Via Roma da Piazza Flavio Gioia al civico 92 di Via Roma e in Via Luigi Cannoniere.

“I lavori da eseguire sono di particolare complessità – afferma il sindaco Vincenzo Napoli – Non possono essere eseguiti in orario notturno ed in un lasso di tempo minori. La scelta del giorno per la loro esecuzione è stata fatta anche in considerazione delle previsioni meteo onde assicurarsi le migliori condizioni operative”.

Lascia un Commento