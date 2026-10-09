Salerno, l’assessore Galdi spiega: “Il sottopasso Racinaro non è chiuso a causa della pioggia”

Non è stata la pioggia a determinare la chiusura del sottopasso Racinaro a Salerno. A fare chiarezza è stato, al microfono di Radio Alfa, l’assessore alla mobilità del comune di Salerno, Rocco Galdi, che ha spiegato che la chiusura di via Roberto Racinaro dalle 9 fino alle 17 di oggi è dovuta unicamente alla necessità di installare un impianto di videosorveglianza.
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