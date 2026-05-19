Salerno: la Polizia di Stato arresta madre e figlio per spaccio di droga a Sant’Eustachio

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, con un’unità cinofila della Questura di Napoli, nel quartiere orientale di Sant’Eustachio, a Salerno, ha arrestato una 41enne e un 25enne, rispettivamente madre e figlio, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.
L’indagine è partita da diverse segnalazioni dei cittadini, arrivate in Questura attraverso l’applicazione “Youpol”, che riguardavano un condominio di via Martiri di Belfiore, allestito come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un consistente flusso di acquirenti.
Gli agenti, oltre a riscontrare quanto segnalato, hanno appurato che all’esterno di un appartamento al piano rialzato, corrispondente al domicilio della donna, erano state abusivamente installate delle telecamere, con il chiaro intento di monitorare i luoghi dello spaccio, contro eventuali blitz delle forze dell’ordine.
All’esito di una perquisizione dell’abitazione e di uno scantinato allestito come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack, sono stati trovati e sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina pronti per lo spaccio, ulteriori 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la trasformazione ed il confezionamento della sostanza, appunti manoscritti afferenti all’attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e la somma contante di euro 4.800, ritenuta provento dello spaccio.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.