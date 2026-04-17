Salerno, la morte di Alessandro Farina fu causata dalla tardiva diagnosi del diabete, la Cassazione conferma

La morte del giovane Alessandro Farina, a Salerno, fu causata dalla tardiva diagnosi del diabete. La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la responsabilità dei sanitari e dell’azienda ospedaliera di Salerno per la morte del piccolo Alessandro.
Il giovane era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno con sintomi importanti – tra cui vomito, forte malessere e segni compatibili con una crisi metabolica – ma inizialmente inquadrato come una reazione allergica. Nonostante il progressivo peggioramento del quadro clinico, non fu tempestivamente eseguito un controllo glicemico né formulata una diagnosi corretta di diabete di tipo 1 in esordio. Solo in una fase ormai avanzata venne rilevata una grave iperglicemia, quando il giovane si trovava già in condizioni critiche per una chetoacidosi diabetica che non fu più reversibile.
Il caso di grave malasanità del piccolo Alessandro ha ispirato la legge 130 del 2023, a firma dell’on Mulè, che ha reso obbligatorio nel triage di pronto soccorso per i ragazzini fino a 15 anni l’esecuzione di uno stick glicemico.
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