Salerno, la morte di Alessandro Farina fu causata dalla tardiva diagnosi del diabete, la Cassazione conferma

17/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La morte del giovane Alessandro Farina, a Salerno, fu causata dalla tardiva diagnosi del diabete. La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la responsabilità dei sanitari e dell’azienda ospedaliera di Salerno per la morte del piccolo Alessandro.

Il giovane era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno con sintomi importanti – tra cui vomito, forte malessere e segni compatibili con una crisi metabolica – ma inizialmente inquadrato come una reazione allergica. Nonostante il progressivo peggioramento del quadro clinico, non fu tempestivamente eseguito un controllo glicemico né formulata una diagnosi corretta di diabete di tipo 1 in esordio. Solo in una fase ormai avanzata venne rilevata una grave iperglicemia, quando il giovane si trovava già in condizioni critiche per una chetoacidosi diabetica che non fu più reversibile.

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Il caso di grave malasanità del piccolo Alessandro ha ispirato la legge 130 del 2023, a firma dell’on Mulè, che ha reso obbligatorio nel triage di pronto soccorso per i ragazzini fino a 15 anni l’esecuzione di uno stick glicemico.

 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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