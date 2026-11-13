Salerno, istituita una borsa di studio nel ricordo di Filiberto Menna grazie alla BCC Monte Pruno

Celebrare un’eredità culturale significa anche creare nuove opportunità per chi potrà raccoglierla e rinnovarla. Con questo spirito, la Banca Monte Pruno è al fianco della Fondazione Menna ed ha sostenuto le attività iniziate ieri, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno, e organizzate per celebrare il centenario della nascita di Filiberto Menna.
Un appuntamento molto sentito in Città e dedicato al pensiero e all’eredità del critico d’arte salernitano, che ha visto la presenza e gli interventi introduttivi del Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e del Presidente della “Fondazione Menna” Giovanni Guzzo.
Il principale impegno della Banca si concretizzerà nella istituzione di una Borsa di studio in ricordo di “Filiberto Menna”: una scelta che lega il significato della ricorrenza al sostegno alla formazione, alla ricerca e alla creatività delle nuove generazioni. Un modo per proiettare nel futuro il patrimonio di conoscenze e idee dello studioso, trasformando la memoria in un’opportunità concreta di crescita e valorizzazione del talento.
Durante l’evento il Presidente Guzzo ha annunciato questa preziosa collaborazione con la BCC Monte Pruno, ringraziando l’istituto di credito cooperativo nella persona del Direttore Generale Cono Federico, presente ai lavori, per aver collaborato a rendere ancora più complete le celebrazioni organizzate.
«Sostenere i giovani e la loro crescita, per noi, da sempre, significa – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico –mettere a disposizione strumenti per comprendere il presente e immaginare il futuro, mettendo al centro il merito. Attraverso questa borsa di studio, fortemente voluta dal Presidente della Banca Albanese e dal Presidente della “Fondazione Menna” Guzzo, vogliamo accompagnare il valore della memoria con un impegno concreto per la formazione al fianco della stessa Fondazione, che dimostra grande sensibilità verso queste tematiche. È così che intendiamo il nostro ruolo di banca di comunità, contribuire alla crescita del territorio anche offrendo nuove possibilità a chi desidera studiare, conoscere e mettere a frutto il proprio talento».
Presenti per la Banca, insieme al Direttore Generale Cono Federico, il Consigliere del CdA Filiberto Pasca, Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive, e Umberto Mazzali dell’Ufficio Marketing.
Si apre, quindi, una nuova partnership della Banca Monte Pruno a Salerno in un’ottica di crescita continua delle relazioni e connessa alla creazione di valore per la comunità di riferimento.
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