Salerno, incontro tra Servalli e Verdoliva sulla rilevanza dell’ospedale di Cava de’ Tirreni  servizio dei cittadini 

16/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ stato un incontro proficuo e cordiale quello dei giorni scorsi tra il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e il Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Ruggi D’Aragona, Ciro Verdoliva.

Al centro il destino dell’ospedale S. Maria Incoronata dell’Olmo, riferimento sanitario per i cavesi e per  i cittadini delle aree vicine, peraltro attivo già nella metà del XVI secolo era attivo come casa di cura dei pellegrini. 

 Il Direttore Generale ha manifestato una visione integrata dell’Azienda finalizzata alla valorizzazione del ruolo di ogni singolo presidio. In questo quadro ha ribadito l’assoluta rilevanza del Santa Maria Incoronata dell’Olmo nel servizio ai cittadini.

Tra le questioni affrontate, il Sindaco Servalli ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza dell’avvio delle attività del reparto di  oculistica, che arricchirà i servizi l’ospedale cavese di una specializzazione di grande qualità, e l’attivazione dell’ambulatorio ginecologico, come previsto dall’Atto aziendale, rispetto alle quali ha registrato la massima attenzione del Direttore Verdoliva che, nelle prossime settimane, ricambierà la visita istituzionale facendo visita al Sindaco Servalli a Palazzo di Città.

Il sindaco è intervenuto in diretta a Radio Alfa.

