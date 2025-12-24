Salerno, incendio in un negozio di frutta e verdura

24/12/2025
Un incendio è divampato a Salerno oggi pomeriggio in un negozio di frutta e verdura in Largo Giuseppe Ragno, a pochi passi dalla Villa Comunale di Salerno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Città con un’autobotte. Decine le telefonate giunte anche data la posizione dell’attività in una zona molto affollata. I soccorritori hanno verificato anche le condizioni dei condomini ai piani sovrastanti per escludere altre eventualità. Restano da verificare le cause dell’incendio. Sul posto anche la Polizia Municipale.

