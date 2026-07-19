Salerno, inaugurati i Giochi Europei Universitari. Fino al 1° agosto 4.000 partecipanti da 161 università. Il commento del Rettore

Si è svolta ieri sera in Piazza della Libertà a Salerno l’apertura della grande manifestazione europea di questa estate, i Giochi Europei Universitari, in programma fino all’1 agosto, con circa 4.000 partecipanti provenienti da 161 università di 31 Paesi europei, per un totale di 384 squadre.
Le competizioni interesseranno 13 discipline sportive che si svolgeranno in 33 impianti sportivi distribuiti sul territorio provinciale. Un ruolo centrale è svolto dall’Università degli Studi di Salerno. Il tema principale della cerimonia è stato il Mediterraneo, che unisce i popoli e le nazioni.
Ne abbiamo parlato con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio.
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D’Antonio su Giochi Europei Universitari
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