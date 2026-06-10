Salerno, inaugurata a Palazzo Sant’Agostino la sede del Forum dei Giovani. Il punto con il presidente Madaio

Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Forum dei Giovani all’interno del Palazzo della Provincia di Salerno.
Non si tratta solo di uno spazio fisico, ma di un vero e proprio “hub” di idee, progetti e partecipazione. Un luogo dove la Generazione Z e i Millennials della provincia di Salerno potranno confrontarsi, fare rete e incidere concretamente sulle politiche locali.
“L’inaugurazione di oggi – afferma il Presidente Giuseppe Parente – rappresenta un momento di profondo orgoglio per tutta l’Amministrazione provinciale. Aprire le porte di questo palazzo al Forum dei Giovani significa dare gambe e spazio alle idee delle nuove generazioni. Non vogliamo che i giovani siano semplici spettatori del cambiamento, ma i veri protagonisti. Questa sede sarà un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, un punto di riferimento per i forum comunali e un ponte solido tra le istituzioni e il territorio”, così Parente.
Noi ne abbiamo parlato in diretta con il presidente Forum Giovani Salerno, Rosaario Madaio
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Madaio su Forum Giovani
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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