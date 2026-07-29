Salerno, impiantistica sportiva: la situazione della piscina Vitale

A margine della conferenza con cui il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha presentato la candidatura dello stadio Arechi di Salerno come una delle cinque sedi italiane di Euro 2032, il vicesindaco Nino Savastano, assessore con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili, ha parlato della situazione dell’impiantistica sportiva.
In particolare si è soffermato sulla Piscina Vitale.
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savastano
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