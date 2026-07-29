Salerno, impiantistica sportiva: la situazione della piscina Vitale

29/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

A margine della conferenza con cui il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha presentato la candidatura dello stadio Arechi di Salerno come una delle cinque sedi italiane di Euro 2032, il vicesindaco Nino Savastano, assessore con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili, ha parlato della situazione dell’impiantistica sportiva.

In particolare si è soffermato sulla Piscina Vitale. 

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

 

Ascolta
savastano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Lascia un Commento