Salerno hub del turismo, in crescita i ricavi dalla tassa di soggiorno nei primi mesi dell’anno. Il punto con Il Mattino di Salerno

23/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La città di Salerno sempre più riferimento per i turisti che scelgono la città oppure la sua provincia. In crescita i ricavi dalla tassa di soggiorno e pernottamenti nel primo trimestre dell’anno. Boom di presen nel capoluogo, ma anche a Minori che è la vera sorpesa tra i comuni della Costa d’Amalfi.

Abbiamo fatto il punto della situazione attraverso i dati degli incassi della tassa di soggiorno nelle principali località turistiche della provincia di Salerno, insieme al collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su Salerno hub turismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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