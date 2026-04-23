Salerno hub del turismo, in crescita i ricavi dalla tassa di soggiorno nei primi mesi dell’anno. Il punto con Il Mattino di Salerno

La città di Salerno sempre più riferimento per i turisti che scelgono la città oppure la sua provincia. In crescita i ricavi dalla tassa di soggiorno e pernottamenti nel primo trimestre dell’anno. Boom di presen nel capoluogo, ma anche a Minori che è la vera sorpesa tra i comuni della Costa d’Amalfi.
Abbiamo fatto il punto della situazione attraverso i dati degli incassi della tassa di soggiorno nelle principali località turistiche della provincia di Salerno, insieme al collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su Salerno hub turismo
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