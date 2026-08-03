Salerno, giorno di insediamento per il nuovo Questore, Olimpia Abbate

03/08/2026 Attualità Nessun commento
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Si è insediata questa mattina alla guida della Questura di Salerno, Olimpia Abbate, 61 anni, la prima donna Questore per la città di Salerno.

Emozionata, la signora Questore ha incontrato la stampa per un saluto istituzionale ma anche per indicare, brevemente, le linee guida del suo intervento sul territorio.

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Originaria della provincia di Caserta, ha iniziato la carriera nella Polizia di Stato nel 1991, presso il Compartimento della Polizia Postale di Napoli. Nel 1993 è stata trasferita alla Questura di Caserta, prima come interna alla Squadra Mobile e, poi, come Capo di Gabinetto. Nella sua carriera, ha già ricoperto incarichi di Questore, a Pistoia e a Rimini.

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nuovo questore
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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