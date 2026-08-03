Salerno, giorno di insediamento per il nuovo Questore, Olimpia Abbate

Si è insediata questa mattina alla guida della Questura di Salerno, Olimpia Abbate, 61 anni, la prima donna Questore per la città di Salerno.
Emozionata, la signora Questore ha incontrato la stampa per un saluto istituzionale ma anche per indicare, brevemente, le linee guida del suo intervento sul territorio.
Originaria della provincia di Caserta, ha iniziato la carriera nella Polizia di Stato nel 1991, presso il Compartimento della Polizia Postale di Napoli. Nel 1993 è stata trasferita alla Questura di Caserta, prima come interna alla Squadra Mobile e, poi, come Capo di Gabinetto. Nella sua carriera, ha già ricoperto incarichi di Questore, a Pistoia e a Rimini.
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nuovo questore
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