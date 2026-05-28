Salerno, evento conclusivo di “Mare nostrum” con la partecipazione di centinaia di studenti

Questa mattina, a Palazzo di Città, nel Salone dei Marmi, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto “Mare nostrum”.
Il lavoro si è articolato in tre aree tematiche (Il mare, risorsa da conoscere e tutelare, Piante e spezie mediterranee, La terra prende forma: alla scoperta della ceramica) per favorire l’inclusione scolastica, sociale e la crescita culturale dei partecipanti, promuovendo la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e solidali.
I tre focus, strettamente connessi, sono stati sviluppati nelle scuole cittadine, attraverso incontri con esperti, laboratori, visite guidate e uscite in barca.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti tutti i protagonisti del progetto, a partire dai Club Inner Wheel (Salerno e Salerno Est), i Rotary cittadini (Salerno, Salerno Duomo, Salerno Est, Salerno Nord Due Principati, Salerno Picentia) e l’associazione A.P.S. “Noi di Torraca, che hanno realizzato e sostenuto l’iniziativa.
Tantissimi gli studenti degli istituti scolastici che hanno aderito e che questa mattina hanno illustrato i lavori effettuati nel corso del progetto.
Per l’occasione è stata annunciata l’apertura del portale “Salerno ama il mare”, dove verranno inseriti tutti i lavori realizzati dagli alunni delle scuole primare del territorio cittadino.
Nell’ambito dell’evento, inoltre, è stato presentato in anteprima nazionale il documentario “Allarme Mediterraneo: Meraviglia da salvare”, realizzato dalla Stazione Zoologica “Anton Dohrn”.
Ne abbiamo parlato con l’ideatrice del progetto, Marianna Bortone Blasi
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mare nostrum
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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