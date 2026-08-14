Salerno, “Estate sicura” controlli in Piazza della Concordia. Il Comandante Corvino: “Chiamate il 112 anche per un sospetto”

Estate sicura a Salerno. Questa mattina, in Piazza della Concordia, posto di controllo rinforzato dei Carabinieri, finalizzato al controllo del territorio.
Potenziamento dei controlli in un periodo clou delle vacanze italiane.
Il Maggiore Antonio Corvino, Comandante della Compagnia di Salerno, al microfono di Alessandro Mazzaro ha spiegato come si svolgeranno le attività anche nei prossimi giorni.
Il Comandante ha lanciato anche un appello: “Chiamate il 112 anche solo per un sospetto”
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controlli salerno
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