Salerno, “Estate sicura” controlli in Piazza della Concordia. Il Comandante Corvino: “Chiamate il 112 anche per un sospetto”

14/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Estate sicura a Salerno. Questa mattina, in Piazza della Concordia, posto di controllo rinforzato dei Carabinieri, finalizzato al controllo del territorio. 

Potenziamento dei controlli in un periodo clou delle vacanze italiane.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Il Maggiore Antonio Corvino, Comandante della Compagnia di Salerno, al microfono di Alessandro Mazzaro ha spiegato come si svolgeranno le attività anche nei prossimi giorni.

Il Comandante ha lanciato anche un appello: “Chiamate il 112 anche solo per un sospetto”


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controlli salerno
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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