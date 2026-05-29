Salerno, domani il DonoDay per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti

Torna domani a Salerno l’appuntamento con il DonoDay – 3° Torneo Nazionale di Tennis Doppio Misto, promosso da ANED – Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto APS, ANED Sport, AICS Direzione Nazionale, AICS Campania e AICS Salerno.
Un evento di due giorni che unirà il torneo nazionale di tennis e una Cena di Gala benefica, per valorizzare la scelta di donare organi e tessuti, e per raccontare, attraverso lo sport e la partecipazione, che dopo un trapianto si può tornare a vivere pienamente.
Ne abbiamo parlato con Roberta Borrelli, responsabile del Coordinamento Territoriale Trapianti per l’ASL Salerno
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borrelli
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