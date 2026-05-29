Salerno, domani il DonoDay per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti

29/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Torna domani a Salerno l’appuntamento con il DonoDay  – 3° Torneo Nazionale di Tennis Doppio Misto, promosso da ANED – Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto APS, ANED Sport, AICS Direzione Nazionale, AICS Campania e AICS Salerno.

Un evento di due giorni che unirà il torneo nazionale di tennis e una Cena di Gala benefica, per valorizzare la scelta di donare organi e tessuti, e per raccontare, attraverso lo sport e la partecipazione, che dopo un trapianto si può tornare a vivere pienamente. 

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Ne abbiamo parlato con Roberta Borrelli, responsabile del Coordinamento Territoriale Trapianti per l’ASL Salerno 

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borrelli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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