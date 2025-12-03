Salerno diventa più accessibile con “Ruote e Passi per la Città”

Rendere la città quanto più accessibile possibile alle persone con disabilità, anche in chiave turistica, è l’obiettivo del progetto “Ruote e Passi per la Città, Tour Salerno Accessibile”, presentato oggi al comune di Salerno in occasione della giornata mondiale per i diritti delle persone con disabilità.
“Ruote e Passi per la Città” propone un calendario di appuntamenti con itinerari completamente accessibili, alla scoperta dei luoghi storici, artistici e identitari di Salerno.
Alla base del progetto c’è la collaborazione del Centro di Salute Mentale di via Bastioni: alcune persone inserite nei programmi di salute mentale saranno formate per diventare accompagnatori e guide durante i tour. Un’opportunità di crescita e di reale inclusione.
Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Gianluca Memoli, coautore del progetto.
