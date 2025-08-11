Salerno, detenuto a Fuorni aggredisce il personale della Polizia Penitenziaria

Grave episodio presso la Casa Circondariale di Salerno, dove nella mattinata di sabato 9 agosto un detenuto, che si trovava in una situazione di pericolo a causa delle tensioni con altri compagni di detenzione, è stato fatto uscire dalla propria cella dal personale di Polizia Penitenziaria, intervenuto prontamente per tutelarne l’incolumità.
Durante l’intervento, però, lo stesso detenuto ha reagito in maniera violenta, aggredendo il personale che, pur trovandosi in una situazione critica, ha gestito l’evento con grande professionalità, equilibrio e senso del dovere. Alla luce dell’accaduto, il SAPPE chiede l’immediato trasferimento del detenuto in un istituto fuori regione, sia per garantire la sicurezza del personale, sia per favorire un reale percorso rieducativo.
Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria esprime solidarietà e vicinanza al personale coinvolto, sottolineando ancora una volta la necessità di interventi concreti a tutela delle donne e degli uomini in divisa che operano nelle carceri italiane.
