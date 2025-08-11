Salerno, detenuto a Fuorni aggredisce il personale della Polizia Penitenziaria

11/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Grave episodio presso la Casa Circondariale di Salerno, dove nella mattinata di sabato 9 agosto un detenuto, che si trovava in una situazione di pericolo a causa delle tensioni con altri compagni di detenzione, è stato fatto uscire dalla propria cella dal personale di Polizia Penitenziaria, intervenuto prontamente per tutelarne l’incolumità.

Durante l’intervento, però, lo stesso detenuto ha reagito in maniera violenta, aggredendo il personale che, pur trovandosi in una situazione critica, ha gestito l’evento con grande professionalità, equilibrio e senso del dovere. Alla luce dell’accaduto, il SAPPE chiede l’immediato trasferimento del detenuto in un istituto fuori regione, sia per garantire la sicurezza del personale, sia per favorire un reale percorso rieducativo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria esprime solidarietà e vicinanza al personale coinvolto, sottolineando ancora una volta la necessità di interventi concreti a tutela delle donne e degli uomini in divisa che operano nelle carceri italiane.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento