“Salerno verso la deriva”, a Radio Alfa la denuncia del consigliere comunale di maggioranza Rino Avella

“Salerno verso la deriva”
E’ la denuncia del consigliere comunale di maggioranza Rino Avella (Psi) che rivolge critiche verso l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, da lui sostenuta.
“A quando le complessive assunzioni previste dal piano triennale di fabbisogno del personale? Le impellenti esigenze di mantenimento e cura della città e di erogazione dei servizi pubblici necessari alla comunità sono, mese dopo mese, sempre meno compatibili con il numero di dipendenti al Comune di Salerno. I numerosi pensionamenti, aumentati a causa della riforma cosiddetta ‘quota cento’ hanno ridotto la pianta organica al minimo storico a fronte di una crescente richiesta territoriale di servizi comunali. I settori visibilmente scoperti attengono alle manutenzioni, alla viabilità, a sicurezza e protezione civile”. Per Avella “situazione oggettivamente sempre più grave: lo stato di crescente degrado in cui versa Salerno è sotto gli occhi di tutti, residente e visitatori. Ciò aggravato da una visione politica complessivamente disorganica e da una azione sostanzialmente inefficace degli assessori di riferimento. Eppure le mie sollecitazioni e le richieste a favore di un decisa azione correttiva sono state indirizzate all’attenzione del Sindaco sin da dopo l’insediamento dell’attuale Consiglio Comunale e reiterate (anche pubblicamente) il 7 e 20 febbraio 2023, il 5 ottobre 2024 ed il 4 aprile 2025. Senza risposte energiche ed adeguate la città finirà rapidamente in malora. Non intenderò essere complice di questa deriva” conclude il consigliere socialista”
A Radio Alfa la denuncia del consigliere Avella
Denuncia di Avella su Salerno
