Salerno, danneggiata la fontana di Piazza San Francesco appena restaurata. L’amarezza di De Luca

20/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Prima i clochard che sono tornati a dormire sulle panchine nuove, poi l’episodio accaduto stanotte.

Non c’è pace per piazza San Francesco a Salerno dove ignoti hanno danneggiato la fontana appena restaurata, i faretti dell’impianto di illuminazione e alcuni pezzi in marmo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Sul posto si è recato il sindaco Vincenzo De Luca che è stato informato tramite un video registrato da un tecnico del Comune. De luca, ha effettuato un sopralluogo, esprimendo profondo rammarico per quanto accaduto e condannando il gesto che ha colpito il bene appena restituito alla città.

Ascolta
fontana san francesco
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento