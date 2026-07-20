Salerno, danneggiata la fontana di Piazza San Francesco appena restaurata. L’amarezza di De Luca

Prima i clochard che sono tornati a dormire sulle panchine nuove, poi l’episodio accaduto stanotte.
Non c’è pace per piazza San Francesco a Salerno dove ignoti hanno danneggiato la fontana appena restaurata, i faretti dell’impianto di illuminazione e alcuni pezzi in marmo.
Sul posto si è recato il sindaco Vincenzo De Luca che è stato informato tramite un video registrato da un tecnico del Comune. De luca, ha effettuato un sopralluogo, esprimendo profondo rammarico per quanto accaduto e condannando il gesto che ha colpito il bene appena restituito alla città.
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fontana san francesco
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