Salerno, corse straordinarie dei treni per il periodo delle Luci d’artista 

In occasione di Luci d’artista a Salerno, in virtù di un accordo tra Trenitalia, Regione Campania e comune di Salerno, sono state previste corse straordinarie dei treni, dal 15 novembre al 6 gennaio 2026, con un incremento di corse regionali e metropolitane tutti i weekend e i giorni 5 e 6 gennaio 2026.
L’obiettivo è quello di favorire un migliore afflusso e deflusso del pubblico e garantire collegamenti più agevoli verso il capoluogo. Complessivamente saranno 18 le corse in più per un totale di circa 11 mila posti al giorno: 10 corse aggiuntive sulla linea metropolitana Salerno-Arechi, 3 sulla tratta Salerno-Napoli Campi Flegrei e 5 sulla tratta Salerno-Caserta. Inoltre, come già sperimentato con successo negli anni precedenti, saranno incrementati i posti a bordo dei collegamenti metropolitani Salerno-Arechi nella fascia pomeridiana con oltre 5mila posti aggiuntivi.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.