Salerno, confronto istituzionale sulla vertenza Fonderie Pisano. Il commento della Fiom

Confronto istituzionale sulla vertenza Fonderie Pisano: i lavoratori hanno incontrato presso il Comune di Salerno il sindaco, Vincenzo De Luca, e l’assessore regionale alle Attività produttive, Fulvio Bonavitacola.
Al centro dell’incontro, il progetto di riapertura dello stabilimento di Fratte con nuove tecnologie green e la conferenza dei servizi attesa per il 26. Per i lavoratori e i sindacati la salute resta la priorità, insieme al lavoro, e la valutazione del progetto dovrà essere rigorosamente tecnica: una garanzia — dice la Fiom — di imparzialità. Ma la riapertura, avverte l’organizzazione, è solo una soluzione transitoria: l’esito della conferenza dei servizi non chiude la vertenza. La ricerca di un nuovo sito deve partire subito, e su questo la Regione si è detta disponibile a dare una mano.
Abbiamo raccolto il commento di Francesca D’Elia della Fiom.
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Francesca D’Elia su Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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