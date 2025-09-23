Salerno città più insicura. Dopo i fatti di sangue nel centro storico, il commento di Alessandro Turchi

Cresce il senso si insicurezza dei cittadini salernitani dopo il fatto di sangue di ieri pomeriggio nel centro storico, dove due cittadini tunisini sono stati feriti a colpi di pistola da tre cittadini salernitani durante una lite.
Subito dopo i fatti, il prefetto ha presieduto una riunione di coordinamento con le forze di polizia decidendo un ulteriore impulso al controllo del territorio, con l’intensificazione di mirati servizi di vigilanza. Ma ai cittadini non basta, dal momento che gli episodi di cronaca continuano a ripetersi.
La città di Salerno è sempre meno sicura. Ne è convinto anche il sociologo Alessandro Turchi, presidente dell’Associazione “Salerno Migliore”, che conta circa 2.500 aderenti.
Alessandro Turchi su insicurezza a Salerno
