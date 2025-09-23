Salerno città più insicura. Dopo i fatti di sangue nel centro storico, il commento di Alessandro Turchi

23/09/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Cresce il senso si insicurezza dei cittadini salernitani dopo il fatto di sangue di ieri pomeriggio nel centro storico, dove due cittadini tunisini sono stati feriti a colpi di pistola da tre cittadini salernitani durante una lite.

Subito dopo i fatti, il prefetto ha presieduto una riunione di coordinamento con le forze di polizia decidendo un ulteriore impulso al controllo del territorio, con l’intensificazione di mirati servizi di vigilanza. Ma ai cittadini non basta, dal momento che gli episodi di cronaca continuano a ripetersi.

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

La città di Salerno è sempre meno sicura. Ne è convinto anche il sociologo Alessandro Turchi, presidente dell’Associazione “Salerno Migliore”, che conta circa 2.500 aderenti.
Ascolta
Alessandro Turchi su insicurezza a Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento