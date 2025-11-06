Salerno, caso pattinodromo. 5 milioni per il recupero. Stop anche alla gara per la gestione dei vicini campi da tennis

I tecnici del Comune di Salerno hanno ultimato e consegnato la relazione sul crollo al pattinodromo di Torrione, avvenuto lo scorso 25 ottobre. Sono necessari interventi urgenti per la messa in sicurezza del muro di contenimento e della pista esterna del pattinodromo. Il danno è ingente.
La messa in sicurezza del muro di contenimento più restyling della pista e della pavimentazione esterne fanno lievitare l’investimento a circa 5 milioni di euro. Insomma un esborso ingente, per il quale è stato richiesto anche l’intervento della Regione Campania.
Intanto stop alla gara per la gestione dell’impianto sportivo comunale “Giovanni Di Ninno”. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a seguito del cedimento di una porzione del muro di contenimento dell’attiguo pattinodromo. Il crollo ha compromesso la sicurezza dell’area, rendendo di fatto inagibile uno dei quattro campi da tennis dell’impianto. La gara si basava su un piano economico-finanziario che prevedeva la piena operatività di tutti e quattro i campi. Come si legge nell’atto, il venir meno di una delle strutture principali ha causato una “modifica sostanziale delle condizioni economiche e gestionali dell’appalto”.
Sentiamo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli al microfono di Alessandro Mazzaro
Ascolta
caso pattinodromo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.