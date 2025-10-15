Salerno capitale del clima dal 20 ottobre con scienziati ed esperti internazionali

Salerno sarà capitale del clima dal 20 ottobre. La città ospiterà infatti l’incontro annuale dell’Istituto per la Resilienza Climatica (20-22/10) e la 13/a conferenza della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC), dal 22 al 24 ottobre.
Gli incontri vedranno la partecipazione di scienziati ed esperti internazionali. Parallelamente, per tutto il mese, si svolgeranno “Side Events” aperti al pubblico per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza.
Tra le iniziative, il percorso partecipativo “Clima e Comunità” con un questionario per mappare le criticità del territorio, la mostra fotografica “The Cooling Solution”, presentazioni di libri e un incontro per gli studenti delle scuole superiori il 24 ottobre al Teatro Augusteo.
Ne abbiamo parlato con Arturo Iannelli, consigliere comunale di Salerno e Presidente della Commissione Ambiente e Cultura, e con Paola Mercogliano Presidente società italiana scienze del clima.
