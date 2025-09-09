Salerno, caos al rione Carmine. La testimonianza del giornalista Enrico Scapaticci

I cittadini del rione Carmine si sono riappropriati di piazzetta Bolognini nella propria interezza.
Dopo il caos degli ultimi giorni, con i cittadini costretti a scendere in strada per bloccare risse e violenze provocate da alcuni senzatetto, abbiamo raccolto la testimonianza del collega Enrico Scapaticci, residente del quartiere.
caos carmine
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
