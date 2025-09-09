Salerno, caos al rione Carmine. La testimonianza del giornalista Enrico Scapaticci

09/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
I cittadini del rione Carmine si sono riappropriati di piazzetta Bolognini nella propria interezza. 
Dopo il caos degli ultimi giorni, con i cittadini costretti a scendere in strada per bloccare risse e violenze provocate da alcuni senzatetto, abbiamo raccolto la testimonianza del collega Enrico Scapaticci, residente del quartiere. 

Ascolta
caos carmine
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento