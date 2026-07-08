Salerno, campagna di prevenzione “Ti guardo le spalle. Proteggi la tua pelle, proteggi la tua salute”

È stata presentata questa mattina, al comune di Salerno, la campagna di prevenzione dermatologica “Ti guardo le spalle. Proteggi la tua pelle, proteggi la tua salute”.
La giornata di prevenzione dermatologica si terrà venerdì presso la spiaggia di Santa Teresa, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, Stefano Pepe, Professore associato di Oncologia Medica e Paky Memoli assessora alla medicina territoriale
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campagna preventiva
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Il vero obiettivo dovrebbe essere garantire nel tempo presso gli ospedali attività di prevenzione, gestione, diagnosi e cura di tali patologie. Al momento che io sappia non esiste un solo reparto dico reparto non ambulatorio semplice di dermatologia presso un ospedale dell’ASL di tutta la provincia di Salerno se non a livello universitario.