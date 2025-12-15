Salerno, cambia il dispositivo per l’ingresso dei bus

Non trova tutti d’accordo la scelta del comune di Salerno di cambiare il dispositivo per l’ingresso dei bus turistici a Salerno in occasione delle luci d’artista, e dello spostamento delle loro fermate a via Pertini e via Vinciprova.
A margine di un evento al comune, sollecitato anche dalla stampa presente, l’assessore al commercio Dario Loffredo, intervenuto poi in diretta a Radio Alfa, ha chiarito che la scelta è legata a precise richieste delle associazioni di categoria, esprimendo la convinzione di quanto sia importante avere la città piena di turisti, anche se questo potrebbe comportare qualche disagio legato al traffico.
