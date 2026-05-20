Salerno, bloccato con 733 grammi di cocaina in un’auto radiata dal Pra e senza patente. Arrestato 23enne

E’ stato bloccato dalla Guardia di Finanza di Salerno, con l’ausilio di unità cinofile, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ma non solo. Era anche in un’auto radiata dal Pra e senza patente.
Protagonista un 23enne che sarebbe stato trovato in possesso di circa 733 grammi di cocaina, di 1.040 euro suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell’attività illecita e di un telefono cellulare.
Secondo una stima preliminare, la droga avrebbe potuto fruttare proventi illeciti per circa 45mila euro.
L’indagato, inoltre, è stato anche trovato alla guida di un veicolo risultato radiato dal PRA e dall’Archivio Nazionale dei veicoli e successivamente oggetto di fittizia reintestazione oltre che senza patente.
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