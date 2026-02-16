Salerno, bimba azzannata alla testa da un pitbull. Si cercano i proprietari del cane

Indagini in corso a Salerno dove, questa mattina, una bambina di due anni è stata aggredita e azzannata da un pitbull, mentre era con i genitori nella villa comunale di Salerno.
La piccola è stata portata in codice rosso al Ruggi di Salerno dov’è stata sottoposta ad una serie di accertamenti che, per fortuna, hanno riscontrato solo delle lesioni non profonde al cuoio capelluto.
Non è stato necessario sottoporla a un intervento chirurgico. Rimarrà in osservazione.
Intanto sul posto i vigili urbani e gli agenti della polizia che stanno indagando. Secondo una prima ricostruzione, il cane vagava senza il guinzaglio nei viali della villa comunale.
Si stanno cercando due persone che potrebbero essere i proprietari del cane.
