Salerno, bimba azzannata alla testa da un pitbull. Si cercano i proprietari del cane

16/02/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Indagini in corso a Salerno dove, questa mattina, una bambina di due anni è stata aggredita e azzannata da un pitbull, mentre era con i genitori nella villa comunale di Salerno.

La piccola è stata portata in codice rosso al Ruggi di Salerno dov’è stata sottoposta ad una serie di accertamenti che, per fortuna, hanno riscontrato solo delle lesioni non profonde al cuoio capelluto.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Non è stato necessario sottoporla a un intervento chirurgico. Rimarrà in osservazione.

Intanto sul posto i vigili urbani e gli agenti della polizia che stanno indagando. Secondo una prima ricostruzione, il cane vagava senza il guinzaglio nei viali della villa comunale.

Si stanno cercando due persone che potrebbero essere i proprietari del cane. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento