Salerno, auto in un burrone. Un uomo di 51 anni recuperato con il verricello e condotto in ospedale

01/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Un’auto con a bordo un uomo di 51 anni è finita in un burrone, in una zona impervia di Montena di Giovi, a Salerno.

In seguito alla segnalazione arrivata dal GPS dell’automobile collegato all’assicurazione, il 118 ha inviato ai Vigili del Fuoco la posizione, che hanno inviato sul posto un velivolo.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

L’uomo è stato recuperato in gravi condizioni con il verricello e trasportato in codice rosso in ospedale.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento