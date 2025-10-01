Salerno, auto in un burrone. Un uomo di 51 anni recuperato con il verricello e condotto in ospedale

Un’auto con a bordo un uomo di 51 anni è finita in un burrone, in una zona impervia di Montena di Giovi, a Salerno.
In seguito alla segnalazione arrivata dal GPS dell’automobile collegato all’assicurazione, il 118 ha inviato ai Vigili del Fuoco la posizione, che hanno inviato sul posto un velivolo.
L’uomo è stato recuperato in gravi condizioni con il verricello e trasportato in codice rosso in ospedale.
